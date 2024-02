Cáfolja a meghackelését az Epic Games

Az internetes bűnözők sosem voltak a legmegbízhatóbb üzleti partnerek, de a köreik erőteljes hígulására utal, hogy egy hónapon belül másodjára próbálnak kitalált adatlopásból származó adatokat értékesíteni a sötét weben.

A korábbi eset január végén történt, egy illető az Europcar autókölcsönző meghackelésével állt elő, azonban rövid időn belül kiderült, hogy a mintaként nyilvánosságra hozott adatok hamisak, feltehetően gépileg generáltak. Most az ismeretlen „Mogilievich” ransomware-banda állt elő azzal, hogy közel 200 GB adatot lopott ki az Epic Games Store digitális játékboltot is üzemeltető Epic Games játékfejlesztőtől, forráskódok mellett jelszavak és fizetési információk is vannak az adatok között.