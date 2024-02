Ellopták a franciák felének személyes adatait

Franciaország potenciálisan legsúlyosabb adatlopási incidensére derült fény a napokban, a helyi adatvédelmi hatóság szerint január végén a Viamedis és az Almerys rendszereibe is illetéktelenek hatoltak be. Háttérvállalatokról van szó, kiegészítő egészségbiztosítást kínáló cégek fizetési tranzakcióiért felelősek, emiatt pedig a biztosítottak egyes adataival is rendelkeznek.

A tájékoztatás szerint a hackerek 33 millió biztosított és a családtagjaik adataihoz fértek hozzá, a neveik mellett a születési dátumaik, a családi állapotaik, a társadalombiztosítási számaik, továbbá egyéb biztosítási információik kerültek a kezeikbe.