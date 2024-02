Gigantikus leépítést tart az Electronic Arts

A játékipar csökkenő bevételei és növekvő működési költségei miatt idén is folyamatosak voltak a leépítések, rengeteg kisebb vállalat mellett a Microsoft és a Sony videójátékos részlegei is óriási elbocsátásokat jelentettek be. Most az Electronic Arts is csatlakozott hozzájuk, a tavaly márciusi 6%-os (775 fős) leépítést követően ezúttal a dolgozóinak 5%-át küldi el, olyan 670 fő érintett.

Az EA szerint licencelt IP-k helyett a jövőben inkább a saját szellemi tulajdonaira kíván fókuszálni, az elbocsátások melléktermékeként pedig képes lesz újból rengeteg bérelt vagy saját tulajdonú ingatlantól is megszabadulni. A mostani leépítés eredményeként kaszát kapott a Respawnnál (Apex Legends, Jedi-széria) fejlesztés alatt állt Star Wars belső nézetes akciójáték, a Battlefield egyjátékos kampányát fejlesztő Ridgeline Games pedig bezárja a kapuit, a dolgozóinak egy része más stúdióknál folytathatja.