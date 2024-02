Kétféle platformon is olcsó lesz a Call of Duty

A Game File házigazdájának nyilatkozva a Microsoft videójátékos üzletágát vezető Phil Spencer most közvetlenül megerősítette, hogy az Xbox Game Pass játékbérlővel kapcsolatos évekkel ezelőtti ígéretek továbbra is élnek.

A vállalat szeretné, ha az összes a tulajdonában lévő stúdió által készített játék az első naptól elérhető volna benne PC és Xbox platformokra, ez az Xbox Game Studios tagjai mellett a Zenimax és az Activision Blizzard leánycégek termékeire is igaz.

Ennek megfelelően a belátható jövőtől kezdve a PC és az Xbox Series gépeken játszó, Xbox Game Pass előfizetéssel rendelkező gamereknek nem kell majd többé teljes áron megvásárolniuk például a Call Of Duty újabb részeit, csak a PlayStation és a Nintendo Switch gépekkel rendelkezők kényszerülnek majd rá erre. Jelenleg a Nintendo konzoljára nem érhető el a Call of Duty, de a Microsoft szerződésben vállalt ígéretet tett rá, hogy az akvizíció megvalósulása esetén legalább 10 évig a japán kézikonzolra is elhozza a szériát.