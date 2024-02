Tényleg játékokat fog kiadni PS5 és Switch konzolokra az Xbox

Igaznak bizonyultak a közel két hete felröppent pletykák, a Microsoft videójátékos üzletága Xbox és PC platformok után néhány játékot Sony PlayStation 5 és Nintendo Switch konzolokra is elérhetővé fog tenni. Az Xbox-divíziót vezető Phil Spencer egyelőre nem nevezte meg ezeket, azonban a The Verge forrásai szerint első körben a Hi-Fi Rush és a Pentiment, második körben pedig a Sea of Thieves és a Grounded érkeznek majd meg a gépekre.

Spencer megerősítette, hogy az első négy játékban nincs benne a Starfield és az Indiana Jones and the Great Circle, továbbá érdemben nem is kívánta kommentálni, hogy megfontolás alatt áll-e a PS5 és Switch konzolokra való kiadásuk. Csupán annyi nyilatkozott az ügy kapcsán, hogy a maga részéről semmilyen lehetőséget sem zár ki, a négy kisebb játék kiadásával szerzett tapasztalatok befolyásolják majd a jövőbeli terveket.