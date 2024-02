Még a szemünket is óvja a Honor Pad 9 gyönyörű kijelzője

A Canalys adatai szerint a globális táblagép-eladások csaknem 11%-os visszaesést mutattak 2023 utolsó negyedévében az előző év hasonló időszakához képest. A teljes 2023-as évben pedig összesen 10 százalékkal kevesebb tabletet adtak el a világon, mint 2022-ben. 2020-ban, nyilvánvalóan a világjárvány miatt, volt egy elképesztően erős éve a terméktípusnak, amikor mindenki igyekezett minél több szórakoztató-unaloműző eszközt beszerezni a karanténok idején otthonra, de már a következő évben a 2019-es szintre zuhantak vissza az eredmények. 2020-ban minden bizonnyal olyanok is vásároltak tabletet, akik járvány nélkül nem vettek volna ilyen eszközt, az azt követő évek pedig bebizonyították, hogy a műfaj nem hasonlítható össze az okostelefonokkal: tabletet még a legelvetemültebbek sem cserélgetnek évről-évre, tartós eszköznek szánjuk a háztartásban. Ebben a nehéz piaci környezetben sem adják fel a gyártók, már csak presztízsből sem. Az okostelefonos piaci pozícióit évről évre erősítő Honor is igyekszik alternatívát nyújtani legújabb táblagépével, amit - a korábban megtartott kínai premier után - egy nappal a Mobile World Congress kezdete előtt Barcelonában is bemutattak.

Exkluzív külső, gyönyörű kijelző