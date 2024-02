Kipróbáltuk az idei év egyik csúcstelefonját: nagyon erős kamerával érkezik a Honor Magic6 Pro

Ez is egy intelligens mobil lett

Az AI korszak a Honor telefonjaira is megérkezett. A vállalat a nyílt forráskódú LlaMA 2 nagy nyelvi modellt (LLM) használja a Magic6 Pro-n és ennek köszönhetően képes a készülék kérdésekre válaszolni, szöveget létrehozni és értelmezni offline környezetben is. A Magic Capsule-lal és a Magic Portallal a Magic6 Pro minden eddiginél személyre szabottabb, intuitívabb élményt nyújt. A képernyő tetején lévő értesítés sávra bökve a Magic Capsule megnyílik, így a felhasználók egyszerűen hozzáférnek legfontosabb erőforrásaikhoz, és nem kell több alkalmazást külön-külön megnyitniuk. A Magic Portal az MI tudását hasznosítja, hogy megismerje a felhasználók üzenetváltási és használati szokásait, akár egy lépéssé egyszerűsítve ezzel komplex folyamatokat. A Magic Portal mesterséges intelligenciája például gyorsan felismeri az üzenetekben szereplő címeket, és a Google Mapsre irányítja a felhasználókat. (Természetesen teljes Google-támogatással érkezik a telefon) A TikTok, Facebook és egyéb közösségi média esetében a tartalmak megnyitása és megosztása is egyszerűbbé válik, és egy szimpla áthúzással lehet továbbítani foglalási részleteket vagy keresési eredményeket.

Erőteljes teljesítmény és hosszú üzemidő

A Magic6 Pro-t a Snapdragon 8 Gen 3 hajtja, az akkumulátor üzemideje egyre fontosabb a felhasználók számára, így jó hír lehet, hogy a cég második generációs szilícium-szén akkumulátora került a telefonba a Honor E1-gyel, egy az energiahatékonyságot javító akkumulátor-kezelő chipkészlettel. Az 5600 mAh-s akkumulátor pedig elég nagy méretű ahhoz, hogy óvatosabb használattal akár több napig is a rendelkezésünkre álljon a telefon, ami manapság valóban erős fegyvertény. Emellett, a 80W-os vezetékes SuperCharge, valamint a 66W-os vezeték nélküli töltéssel a Magic6 Pro csupán 40 perc alatt tölthető 100%-ra.

Ár és elérhetőség

A Honor Magic6 Pro fekete és epi zöld színekben érhető el, 12GB memóriával és 512GB háttértárral érkezik, ami nagyon jó felszereltségnek számít. Mindezért pedig 549 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron juthatunk hozzá a szolgáltatók és partnerüzletek kínálatában, március 17-ig előrendelési akcióval: 80 ezer forint kedvezményt adnak az árból.