Olcsóbban bérelhetnek e-könyveket a Yettel ügyfelei

Az e-könyveket számos előnye miatt kedveli az olvasóközönség: praktikus hordozhatósága, rugalmassága és környezetbarát mivolta miatt világszerte egyre népszerűbb a formátum. Magyarországon a világ egyik legnagyobb e-könyv szolgáltatója, a Bookmate és a Yettel partnerségének eredményeként a digitális könyvmolyoknak már kedvezményesen is elérhető a Bookmate több millió kötetet tartalmazó e-könyv és hangoskönyv katalógusa, ami korlátok nélküli olvasható, hallgatható.

A Bookmate katalógusa több mint 15 millió e-könyvet és hangoskönyvet tartalmaz, összesen 16 nyelven. A világ legnépszerűbb könyvkiadóinak nemzetközi irodalmi választékát kínálja a magyar könyvkiadók népszerű kiadványaival együtt, beleértve több mint 5 000 magyar nyelvű kötetet és több mint 500 magyarul megszólaló hangoskönyvet. Az alkalmazás azt nyújtja az olvasóknak, amit a Spotify a zenehallgatóknak vagy a Netflix a film- és sorozatnézőknek: havi fix összegű előfizetési díjért korlátlan hozzáférést biztosít a rendszerben elérhető tartalmakhoz. Az alkalmazás segítségével az ingyenes próbaidőszak alatt és aktív előfizetéssel a katalógusból korlátlan számú e-könyv és hangoskönyv olvasható vagy hallgatható, akár offline, internetkapcsolat nélkül is. A Bookmate mobilalkalmazás iOS, Android és webes felületen is elérhető, így az ezeket a rendszereket használó eszközökön bárhol, bármikor olvashatóak vagy hallgathatóak a kiválasztott tartalmak.



A Bookmate és a Yettel partnerségének keretében a mobilszolgáltató előfizetői a mobilszámla terhére is megvásárolhatják a Bookmate előfizetést (“vedd meg most, fizesd később”), ráadásként a Bookmate alkalmazást használatával Yettel ügyfélként állandó kedvezményes havidíjjal vehető igénybe az e-könyv streaming szolgáltatás, 2890 Ft/hó helyett 2299 Ft/hó áron.