Egy megfizethető okostelefon, komoly tudással: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

A hangsúlyos kameraszigettel megspékelt hátlap trükkös, egyedi mintázatot kapott, a végeredmény pedig kifejezetten mutatós lett. Ráadásul a strapabíró kialakításra is figyelmet fordítottak, hiszen a termék bedugható a víz alá, és a por sem árthat neki, amit a hivatalos IP68 tanúsítvány is igazol. A minőségi anyaghasználat a súlyán is látszik, hiszen 200 grammot nyom, amivel ma a nehezebb készülékek közé tartozik.

Kamerák

Rengetegen használják képalkotásra a telefonokat, így nem meglepő módon a Xiaomi erre nagy figyelmet fordított. A 200 megapixeles, optikai stabilizátorral megtámogatott főkamera az f/1.7 rekeszértéknek köszönhetően sötétben is remekül teljesít.