Kipróbáltuk azt a furcsa okostévét, amire semmi más nem hasonlít a piacon

Tehát a televízió ennek köszönhetően oldalról nézve erre a betűre hasonlít, és innen kapta a nevét is. A készülékház alul elég széles ahhoz, hogy stabilan megtartsa a televíziót, így az nem billeg, nem akar felborulni. A tetejére pedig lehet mindenféle apróságot pakolni, tehát például kisebb fényképeket vagy tárgyakat. Ennek köszönhetően pedig tényleg szervesen integrálható egy szoba belső terébe. Egyébként jár mellé négy hosszú láb is, így akár azokra is felállítható, ha valakinek úgy jobban tetszik.

Jóképű, jó hangú

Ezt a tévét egy alapvetően magasabb kategóriás eszköznek szánták, így nem meglepő módon arra is odafigyeltek, hogy a képe és hangja is jobb legyen a megszokottnál. Ez utóbbi érdekében, az átlagosnál több, egészen pontosan négy darab 10 wattos maximális kimeneti teljesítményt produkáló középutas hangszórót szereltek bele. Ezek hangereje kellően nagy, a tisztasággal sincsen probléma, viszont a mélynyomó hiányából fakadóan a basszusok hiányoznak. Emiatt pedig a filmszínházakban tapasztalt élményt meg sem tudja közelíteni. Úgyhogy emiatt mi gyorsan rá is dugtuk a saját házimozi rendszerre, az sokat dobott rajta.