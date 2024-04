Ennek a hírnek mindenki örülni fog, aki nem szereti, ha kéretlen levelekkel zaklatják

A terveinek októberi bejelentését követően most áprilisban megkezdi a túlságosan nyomulós telemarketingesekkel való leszámolást a Gmail. A szolgáltatás első körben a normál spamszűrő rendszerén javított óriásit a közelmúltban, most pedig az olyan tömeges levélküldőknek is a körmére néz, akik ugyan nem klasszikus levélszeméttel traktálják a közönséget, de nem viselkednek korrekt módon.

A Gmail új szabályai az olyan küldőkre vonatkoznak, akik 24 óra alatt ötezer vagy több levelet küldenek a szolgáltatást használó internetezőknek. Nekik többek közt igazolniuk kell a küldéskor használt domaincímeiket, 0,3% spamnek jelölési arány alatt kell maradniuk, továbbá egy kattintással működő leiratkozási linket kell elhelyezniük a leveleikben. A linkre való kattintást követően 48 órán belül be kell fejezniük a levelek küldését az adott címre.