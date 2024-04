Ez az okosóra a nagy tavaszi kirándulások királya lehet

A tok egy cirkónium alapú amorf fémötvözetből készült, ami erősebb, keményebb és könnyebb, mint a rozsdamentes acél, sőt, állítólag a titánnál is strapabíróbb. De ha valaki inkább titánra vágyna, az is megkapja, amit szeretne, ugyanis az órához mellékelt egyik szíj már ebből az erős és könnyű anyagból készült. A titánszíj mellett kapunk még az órához egy szilikon búvárszíjat is, ami annyira búvárszíj, hogy még egy hosszabbított darab is felcsatolható ebből az órára, ami már akár a neoprén búvárruhában is körbeéri a csuklónkat.

Az Expedition Black verzió egy kicsit sportosabb, fekete szilikon szíjjal és szerényebb tokkal, de mindkettő fantasztikusan néz ki - feltéve, hogy a megfelelő előlapot választjuk.

Az óra nem mindennapi mérete lehetővé tette egy 1,5”-os LTPO AMOLED kijelző beépítését, ami elég nagy ahhoz, hogy a megfelelő óraszámlapot kiválasztva minden fontos információ ráférjen. A kijelzőt egyébként egy fokozottan karcálló zafírüveg védi, ilyeneket alkalmaznak az drágább óragyártók is.

A Huawei Watch Ultimate a konkurenseihez hasonlóan tele van alkalmazásokkal és funkciókkal, a stresszjelzőktől és légzőgyakorlatoktól kezdve a térképeken, az SMS-olvasókon át, a beépített hangszóróval működő hanghívási funkcióig és a Huawei AI asszisztenséig, (amely persze csak az EMUI telefonokon érhető el).