Az elsősorban a nyári forróság elviselhetőbbé tételére szánt eszköz akkuról működik, a maximum ötös hűtési fokozaton 4 óra, míg a négyes fokozaton 7,5 óra az üzemideje, de takaréklángon akár 17 órát is bírhat. A beállítása mobilappon át történik, szenzoros adatok alapján teljesen automatán is működhet, a rendelkezésére álló mérési adatok egy különálló kis mérőeszköz ruhára csíptetésével javíthatóak. Hűtési módban ventilátort is használ, a nyak felé fújja a levegőt, míg melegítési módban nem indul be a légkavarója.

A Sony REON POCKET 5 viselhető klíma május közepi szállítással elsőként az Egyesült Királyságban vált előrendelhetővé, a gyártó nagyjából 64 ezer forintnak megfelelő 139 fontot kér érte.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!