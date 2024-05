Megkeseríti a mobiltolvajok életét az Android

Jó munkát végzett az elmúlt években bevezetett lopásellenes funkciókkal az Apple, jelen pillanatban lényegében már nem éri meg ellopni az iPhone-okat, hiszen a gyári beállítások melletti szoftveres zárolások miatt nem lehet a használtpiacon újból eladható állapotba hozni azokat, az alkatrészeikért pedig szintén nem éri meg eltulajdonítani a készülékeket.

Most végre az Android is felzárkózik ezen a téren, jelentette be a Google. Az év későbbi részében megjelenő Android 15 gyári alaphelyzetbe való visszaállítás elleni védelemmel érkezik, a művelet elvégzéséhez a rendszer be fogja kérni a készüléken beállított Google-fiók jelszavát. Ezen túlmentően a Készülékkereső kikapcsolása, továbbá a kijelző elalvási idejének meghosszabbítása PIN-es, jelszavas, vagy biometrikus azonosításhoz lesz kötve.

Szerencsére nem csak az Android következő verziója javul, az év végén minden Android 10+ rendszerű mobilra érkezik majd három fontos funkció a Play-szolgáltatások keretrendszer egyik frissítésében.

A Theft Detection Lock jóvoltából a készülékek automatikusan lezárják majd magukat az olyan esetekben, mikor arra utalnak a szenzoros adatok, hogy kikapták őket a gazdájuk kezéből és próbálnak eliszkolni velük. Az Offline Device Lock ezt egészíti ki, lezárja a mobilt az offline állapotba való átkapcsolásakor, ami a „csendes” lopások esetében zárhatja ki a tolvajt a készülékből.

Végül az androidos telefonok ellopásakor használandó Készülékkereső is kap egy új funkciót, az áldozatok a Google-fiókjukba való bejelentkezés helyett képesek lesznek a telefonszámukat megadva és egy biztonsági kérdésre válaszolva távolról zárolni a mobiljaikat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!