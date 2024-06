A Huawei a világ leggyorsabban növekvő viselhető okoseszközmárkája 2024 első negyedévében

A Canalys piackutató cég legfrissebb jelentése szerint a Huawei jelentős áttörést ért el a viselhető eszközök piacán 2024 első negyedévében: 46 százalékos éves növekedéssel lett a világ leggyorsabban növekvő márkája.

Ez a sikeres évkezdet nemcsak a Huawei viselhető eszközeinek erős piacvezető szerepét bizonyítja, hanem a márka globális szintű visszatérését is jelzi. Az elmúlt évben és az idei év első negyedévében a gyártó számos innovatív viselhető okoseszközt mutatott be a globális piacon. A HUAWEI WATCH Ultimate sorozattól a HUAWEI WATCH 4 sorozaton át a HUAWEI WATCH GT 4 sorozatig a Huawei folyamatosan továbbfejleszti termékeit, javítva a felhasználói élményt, ezzel széles körű piaci elismerést szerezve.

A gyártó az idei második negyedévében is folytatta az új viselhető eszközök bevezetését, beleértve az új, négyzet alakú okosórát, a nemrégiben Magyarországon is debütáló HUAWEI WATCH FIT 3-at és a prémium kategóriás HUAWEI WATCH 4 Pro Space Editiont. A várakozások szerint a Huawei viselhető okoseszközei a második negyedévben is kiemelkedően teljesíthetnek majd - derül ki a vállalat közleményéből.