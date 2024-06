Könnyen hordozható, megbízható e-rollert próbáltunk ki

Az e-roller népszerűségének növekedése megállíthatatlannak látszik. Ebből fakadóan pedig óriási a verseny e területen. Számos márka van jelen ebben a termékcsaládban, és így a kínálat is hatalmas. A fejlődés pedig rohamtempóban zajlik, hiszen az elvárások a vásárlók részéről óriásiak és nem túlzás azt állítani, hogy ezeknek az igényeknek nem könnyű megfelelni. Sok olyan termék akad, amelynél nem sikerül tartani a lépést, amelybe valamilyen hiba csúszik, tehát amelyik ilyen-olyan okok miatt nem üti meg a mércét.

Lamax eCruiser e-roller teszt.

Az egyik legaktívabb versenyző ebben a szegmensben a Lamax. A cseh cég portfóliója meglehetősen széles, és az is sokat elárul a vállalat filozófiájáról, hogy belépő szintű, sok kompromisszum megkötésére késztető járművet nem is emelt be a választékába. Viszont cserébe megtalálható ott néhány különlegesebb darab is. Így például a kifejezetten a terepre szánt eJumper, amellyel így akár földúton, bukkanókon is lehet csapatni. Vagy az eRacer, ami pedig egy brutális erőgép, hatalmas végsebességgel és gyorsulással. Ez utóbbi vadállatot mi is kipróbálhattunk már.

De a vállalat az elmúlt hetekben egy konzervatívabb darabot tett elérhetővé Magyarországon. Ez az eCruiser névre hallgató jármű, amelyet alapvetően városba, falvakba, üdülőövezetekbe szánnak. Megnéztük, hogy mindez mit takar, hogy mennyire kezes és mennyire használható jól a hétköznapokban.

Tárolás, hordozhatóság

A roller kialakítása során figyelmet fordítottak arra, hogy könnyen lehessen tárolni, hiszen a kormányrúd behajtható egy kar elfordítását követően, és stabilan rögzíthető a hátsó kerékhez. Ennek köszönhetően pedig akár egy kisebb méretű autóba is befér, ugyanis ilyenkor a magassága 57 cm, hossza 113 cm szélessége pedig 53 centiméter.

Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy akár egy garzonban, kamrában vagy pincehelyiségben is tárolható.

A Lamax eCruiser egyszerűen összecsukható.

Súlya 16 kilogramm, ami azt jelenti, hogy akár viszonylag könnyen cipelhető. Nem okoz különösebb problémát felszállni egy járműre, vagy felvinni az emeletre.

Tempó és energia

A hazánkban hivatalosan forgalmazható e-rollerek maximális sebessége 25 km/h lehet, ezt pedig ez a modell simán eléri. A 400 wattos motorja a mai mezőnyben közepesen erősnek számít, ennek köszönhetően pedig viszonylag hamar, 5-6 másodperc alatt eléri a végsebességet. Ez pedig nagy jelentőséggel bír a városi közlekedés során, amikor mások is vannak rajtunk kívül az utakon.