Egyre több fotós panaszkodik, hogy a Meta tévesen adja hozzá a „Made with AI" címkét az általuk készített valódi fotókhoz, így az Instagramon és a Facebookon rengeteg fotót jelölnek meg úgy, mintha a mesterséges intelligencia készítette volna - írja a TechCrunch.

Ez például egy mesterséges intelligencia által készített kép egy gamer lányról.

Az elmúlt hónapokban több fotós is megosztott példákat, a Meta nemrég egy kosárlabda-mérkőzésről készült fotót, amelyet Pete Souza, a Fehér Ház korábbi fotósa készített, AI által generáltnak jelölt meg. Egy másik friss példában a Meta tévesen adta hozzá a címkét egy Instagram-fotóhoz, amelyen a Kolkata Knight Riders megnyerte az indiai Premier League krikettbajnokságot. Érdekes, hogy Souza fotójához hasonlóan a címke csak akkor jelenik meg, ha a képeket mobilon nézzük, a weben nem.

Souza elmondása szerint megpróbálta eltávolíttatni a címkét, de nem sikerült. Elmélete szerint az Adobe képkivágó eszközének használata és a képek lapítása a JPEG-ként való mentés előtt kiválthatja a Meta algoritmusát.

Mesterséges intelligencia is belenyúlt, de nem az készítette

A Meta azonban tévesen valódi fényképeket is mesterséges intelligencia alkotta fotóként jelölt meg, amikor a fotósok olyan generatív AI-eszközöket használnak, mint az Adobe Generative Fill, hogy a legkisebb objektumokat is eltávolítsák - írja a PetaPixel. A kiadvány ezt saját maga tesztelte a Photoshop Generative Fill eszközével, amellyel egy pöttyöt távolított el egy képről, amelyet a Meta ezután mesterséges intelligencia által generáltnak jelölt az Instagramon. Furcsa módon azonban a Meta nem adta hozzá a „Made with AI" feliratot, amikor a PetaPixel visszatöltötte a fájlt a Photoshopba, majd egy fekete dokumentumba való másolás és beillesztés után elmentette azt.

Több fotós is hangot adott csalódottságának, hogy az ilyen apró szerkesztéseket igazságtalanul AI-generáltnak bélyegzik.

„Ha a retusált fotók mesterséges intelligenciával készültek, akkor ennek a kifejezésnek gyakorlatilag nincs értelme" - írta Noah Kalina fotós a Threads oldalon. „Akár minden fotót automatikusan megjelölhetnének azzal a címkével, hogy „Nem a valóság hű ábrázolása", ha komolyan gondolják az emberek védelmét."

A The Verge-nek adott nyilatkozatában Kate McLaughlin, a Meta szóvivője elmondta, hogy a vállalat tisztában van a problémával, és értékeli a megközelítését, „hogy a címkék tükrözzék a képen használt mesterséges intelligencia mennyiségét".