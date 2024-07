A Google elkezdte bevezetni a levelezőrendszerében az új Gemini oldalsó panelt, amely olyan dolgokra képes, mint az e-mail szálak összefoglalása és az új e-mailek szerkesztése. Az eszköz proaktív feladatokkal működik majd, de akár szabad formában is feltehetünk majd neki kérdéseket és „a Google fejlettebb modelljeinek, például a Gemini 1.5 Pro-nak a kihasználására épül" - írja a Google egy blogbejegyzésben. A Gmail mobilalkalmazásokban a Google lehetőséget ad arra is, hogy a Gemini összefoglalja a különböző beszélgetéseket, ami nagyon hasznos lehet, ha valakivel már régóta levelezgetünk és szeretnénk újra felvenni a beszélgetésünk fonalát. De ezek mellett egyéb Gmail funkciókat is elérhetnek a Gemini fizetős felhasználói.

Új, mesterséges intelligencia alapú Gmail funkciók érkeznek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezek a fejlesztések kétségkívül menők lesznek, de sajnos csak a Gemini fizetős felhasználói számára lesznek elérhetőek: A használatához első körben csak a Google Workspace ügyfelek férnek hozzá, akik Gemini Business vagy Enterprise kiegészítővel, esetleg Gemini Education vagy Education Premium kiegészítővel rendelkeznek, de természetesen a Google One AI Premium előfizetők is használhatják majd.

Azért bánjunk óvatosan az új Gmail funkciók használatával!

Persze attól függetlenül, hogy valaki már jogosult ezeknek az eszközöknek a használatára, mindenképpen érdemes fenntartással kezelnie őket, és mindenképp kerüljük el azt, hogy teljesen ezekre az eszközökre hagyatkozzunk a munkánk során! Az AI ugyanis néha hallucinál, néha pedig egyértelműen téved, így ha ezt a rendszert használjuk, kétszer is ellenőrizzük a fontos leveleinket, mielőtt elküldjük azokat.

A Google a Gemini funkcióit a Docs, Sheets, Slides és Drive oldalsó paneljére is kiterjeszti. A Google a múlt hónapban az I/O-n jelentette be, hogy ezek a funkciók hamarosan érkeznek. Ezek mellett pedig még mindig van néhány bejelentett AI funkció a Gmail számára, amikre nagyunk várunk többek között a „kontextuális intelligens válasz", ami a jelenlegi Smart Reply funkcióhoz hasonlóan fog működni, csak sokkal részletesebb és árnyaltabb válaszokra lesz képes, mint a „Köszönöm!” és az „Úgy lesz.”