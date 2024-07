Megnyerte a háborút Japán a floppy-lemezek ellen

Nagy szenzációt keltett két éve a nemzetközi médiában a hír, hogy a Japán kormányhivataloknak digitális formában adatokat beküldeni kívánók csak floppy-lemezeken és CD-ken adhatják be a dokumentumokat. Ez a polgárok és a vállalkozások mellett magának a kormánynak is nagy kellemetlenséget jelentett, így Taro Kono digitális ügyekért felelős miniszter háborút hirdetett a követelmény ellen.

Egyetlen ügyintézés kivételével vége a floppy-lemeznek Japánban

Fotó: Behnam Norouzi / Unsplash

Taro most visszatért egy évtizedek óta várt helyzetjelentéssel az ügyben: egész pontosan 2024. június 28-án sikerrel járt az offenzíva, 1034 darab törvény vagy szabályozás módosítását követően már csak egy járművek újrahasznosításával foglalkozó eljárás esetében kell floppy-t vagy CD-t használni a kormánynak való adatszolgáltatáskor. Az mondjuk egy jó kérdés, hogy manapság, amikor 1,44MB szinte már semmire sem elég, vajon milyen adatokat adnak le az emberek ezeken az ősrégi adathordozókon, illetve az is, hogy az a lemez, ami régebben egy trolibuszon is képes volt törlődni az áramszedő elektromos mezeje miatt,vajon hogy bírhatja a mobiltelefonok és NFC-s kártyák társaságát egy egyszerű aktatáskában?

Mi egyébként egy gyors keresés után találtunk az interneten megvásárolható USB-s floppy-meghajtót és lemezeket is, de egy doboz floppy-lemez ára nagyjából egy 256GB-os pendrive árával vetekszik, amin pedig 18 000-szer több adatot lehet jóval iztonságosabban tárolni, mint egy teljes doboz floppy-lemezen.

Kapcsolódó érdekességként egy 2018-as felmérésben a YouGov piackutató és adatelemző cég megállapította, hogy az akkoriban 6-18 év közti brit fiatalok kétharmadának már teljesen ismeretlen volt a floppy, nem ismerték a magyarban hivatalosan hajlékonylemeznek hívott adattároló eszköz célját.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!