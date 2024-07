A horkolást is figyelheti a Samsung okosgyűrűje

Óriási sajtótájékoztatót tart 2024. július 10-én a Samsung, a nyári Unpacked eseményen a következő generációs kettéhajtható mobiljainak és egyéb megszokott termékeinek új változatai mellett a Galaxy Ring okosgyűrűjének tisztességes bejelentésére is számítani lehet, remélhetően árral és megjelenési idővel együtt.

Samsung Galaxy Ring okosgyűrű.

Fotó: Samsung

Most az Android Authority jóvoltából új információk érkeztek az okosgyűrű funkcióit illetően, a Samsung Health mobilapp legújabb verziója már támogatja, bár ezt nem köti a nagyközönség orrára. Viszont a kódját elemezve kiderült, hogy a Galaxy Ring a pulzus, a stressz, és a testhőmérséklet mérésére is képes, bár a legutóbbi működéséhez egy töltőre dugott mobilra is szükség lesz.

A kérdéses funkciók nem újdonságok, a modern Galaxy Watch okosórák részlegesen vagy teljesen támogatják ezeket a lehetőségeket.

A Samsung várhatóan okosóra helyett vagy annak a kiegészítésére fogja ajánlani a Galaxy Ringet, divatkiegészítőként és életmódot támogató okoseszközként is reklámozza majd.

