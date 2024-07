A Samsung bejelentette az új, hajtogatható csúcstelefonjait

Samsung bejelentette az új Galaxy Z Fold6, Z Flip6 hajlítható telefonokat, valamint a Galaxy Buds3, Buds3 Pro Fülhallgatókat és az új Galaxy Watch7 és Watch Ultra okosórákat.

A Samsung mai bemutatóján bejelentette legújabb innovációit a hajlítható telefonok, fülhallgatók és okosórák terén. A bemutatón többek között bejelentették az új Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6 hajlítható okostelefonokat, a Galaxy Buds3 és Galaxy Buds3 Pro fülhallgatókat, valamint az új Galaxy Watch7 és Watch Ultra okosórákat. Ezek az eszközök a Samsung legfrissebb technológiai újításait és dizájnfilozófiáját képviselik, és céljuk, hogy tovább növeljék a felhasználói élményt.

Galaxy Z Fold6

Az új Galaxy Z Fold6 a Samsung hajlítható telefonjainak legújabb zászlóshajója. A készülék lenyűgöző, 7,6 hüvelykes Dynamic AMOLED kijelzővel rendelkezik, amely kibontva egy kompakt táblagépet idéz. A Fold6 nemcsak tartósabb, hanem még vékonyabb is lett, így még kényelmesebb használatot biztosít.

Az eszköz belsejében egy erőteljes, új generációs, Snapdragon 8 Gen 3 processzor dolgozik, amely zökkenőmentes multitaskingot és lenyűgöző grafikai teljesítményt nyújt. Az akkumulátor kapacitása is megnőtt, lehetővé téve az egész napos használatot intenzív feladatok mellett is. A Fold6 továbbfejlesztett kamerarendszere a hátlapon és az előlapon is kiváló minőségű fotók és videók készítését teszi lehetővé.

Galaxy Z Flip6

A Galaxy Z Flip6 továbbra is a stílus és a funkcionalitás tökéletes ötvözetét kínálja. Az új modell kompaktabb és könnyebb, mint elődje, ugyanakkor mégis rendkívül tartós. A 6,7 hüvelykes hajlítható kijelző kristálytiszta képet és élénk színeket biztosít, míg a külső kijelzőn keresztül gyorsan hozzáférhetünk az értesítésekhez és alapvető funkciókhoz.

A Flip6 új, erőteljes processzora és nagy kapacitású akkumulátora biztosítja, hogy a készülék bírja az egész napos használatot. A továbbfejlesztett kamerák segítségével pedig még jobban kihasználhatjuk a telefon egyedülálló hajlíthatóságát, például kéz nélküli fotózásra és videózásra.