A telefon felmelegedése komoly gondokat is okozhat a hőségben

Tartsuk távol a telefont a közvetlen napfénytől

A közvetlen napfény gyorsan felmelegíti a telefont, így érdemes mindig árnyékos helyen tartani a készüléket. Ha kint tartózkodunk, használjunk védőtokot, amely védi a készüléket a nap sugaraitól, vagy tartsuk a zsebünkben, táskánkban. Az autóban soha ne hagyjuk a telefont az üléseken vagy a műszerfalon, ahol közvetlen napsugárzás érheti.

Figyeljük a készülék hőmérsékletét

Sok modern okostelefon rendelkezik olyan funkcióval, amely figyelmeztet a készülék túlmelegedésére. Figyeljünk ezekre a figyelmeztetésekre, és ha a telefon túlmelegedett, azonnal kapcsoljuk ki és hagyjuk kihűlni. Ne használjuk a készüléket addig, amíg nem érzi ismét kényelmes hőmérsékletűnek.

Mit tegyünk, ha a telefon felmelegedése már megtörtént?

Ha túlmelegedésre utaló jeleket észlelünk, például azt, hogy az okostelefon meleg tapintású, egyre jobban lelassul, vagy túlmelegedésre utaló figyelmeztetést jelenít meg, akkor az első dolog, amit tennünk kell, hogy egy hűvös helyre, árnyékba helyezük, mielőtt komoly baj nem történik. Ne takarjuk be kabáttal vagy takaróval, mivel ez még több hőt fog magába zárni körülötte.

Ne tegyük a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, bármennyire is csábító ötletnek tűnik ez. A nagyon melegről a nagyon hidegre való azonnali váltás szinte biztosan károsítja a készüléket.

Ha beviszük a készüléket a házba, helyezzük egy szellőzőnyílás vagy ventilátor elé. Ha a telefon tokban van, vegyük le azt, mivel így a telefon egy kis levegőhöz juthat, és minden oldalról leadhatja a hőt. Be is zárhatjuk az összes futó alkalmazást, csökkentve ezzel a telefon által jelenleg felhasznált energiát, bekapcsolhatjuk a repülőgépes üzemmódot, hogy leállítsuk a mobil-, Bluetooth-, Wi-Fi- és GPS-adóvevők által termelt hőt, és akár alacsony fogyasztású üzemmódba is kapcsolhatunk a telefon beállításaiban.

Ha azonban a telefon forró a tapintású, akkor nem érdemes a szoftverrel bíbelődnünk. Biztonságosabb, ha egyszerűen teljesen kikapcsoljuk a telefont. A legtöbb telefon kikapcsolja magát, ha túl melegszik, de előfordulhat, hogy ez nem sikerül. Ilyenkor a legjobb, ha mi magunk tesszük ezt meg, mert inkább maradjunk le egy hívásról, mint hogy új akkumulátorra vagy telefonra kelljen beruháznunk.