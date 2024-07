Egy ember munkája ez a meseszép ingyenjáték

Újabb egyedi és kevesek által ismert ingyenjáték osztogatásába kezdett az Epic Games Store, a digitális számítógépes játékbolt 2024. július 11. délután 5 óráig a The Falconeert hajlandó bárkinek örökre odaadni. A BAFTA-díjra jelölt alkotást egyetlen fejlesztő, Tomas Sala készítette, a helyzet jelentette szűk keretek ellenére egy esztétikailag megnyerő, több kampányt és mellékküldetéseket kínáló játékot tett le az asztalra.

A nyílt világú The Falconeer a koncepcióját tekintve is egyedi, a játékosok egy harci madarat irányíthatnak, kalóz madarakkal kell klasszikus légi harcot (dogfight) vívniuk. Viszont nem csak erről szól a játék, a kalandozás során a játék világának a felfedezése is kulcsszerepet kap.

The Falconeer minimum gépigény:

32 bites Windows 10

Intel Core i3 vagy hasonló processzor

2 GB RAM, 3 GB háttértár

NVIDIA GeForce GTX 660 vagy AMD Radeon HD 6770 videókártya

