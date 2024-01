Néhány nappal az elsőként PlayStation 5-re, majd később jó eséllyel számítógépekre is megérkező The Last of Us Part II Remastered befutása előtt nagy bejelentést tett a Naughty Dog, a belátható jövőben dokumentumfilm érkezik az egyszerre nagy botrányt és óriási sikert aratott játék fejlesztéséről.

Egyelőre nem tudni, hogy a Grounded II: Making The Last of Us Part II mikor válik elérhetővé, de egy javítással utólag bekerül majd a játékba, és feltehetően a YouTube-on is megtekinthető lesz. A játék elkészítésének dokumentálása még 2016-ban kezdődött, azonban a COVID miatt leállt a projekt, hosszú ideig teljesen leírták a cégen belül. Nemrég viszont előkerültek a felvételek és megkezdődött a munka a dokumentumfilm összevágásán.

A The Last of Us kedvelőinek jókora része talán nem tudja, de az első játékról is megjelent efféle dokumentumfilm, a Grounded: Making the Last of Us szabadon megtekinthető a YouTube-on.

