Ránézésre és kézbe véve is prémium érzetet kelt, az anyaghasználat kiváló, a kijelző hatalmas és tündöklő, 8 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel rendelkezik, emellett 108 MP-es fő kamerával szerelték fel, ami még zászlóshajó készülékek között is elismerésre adna okot. Az már csak hab a tortán, hogy olyan akkumulátort kapott, amely két napig bírja egy feltöltéssel. Ehhez képest az ára még kártyafüggetlenül sem embertelenül magas, igazán pedig a szolgáltatói oldal kedvezőbb árazása hozhatja versenyhelyzetbe. Persze nem tökéletes telefon a Honor Magic6 Lite, ahogy mindjárt olvashatják is, de a mérleg egyértelműen az egyik oldalra billen.

Az idei Mobil Világkongresszuson mutatja be a Honor az idei csúcstelefonjait. A bemutató leginkább a telefonok képességei és a megjelenési dátum, valamint az árazás miatt lehet izgalmas, és nem a meglepetés ereje okozza majd, hiszen Kínában már januárban leleplezték a Magic6 és Magic6 Pro ottani piacra szánt verzióit, miközben különleges kiadás is készül a Porsche Designnal. (Emellett a cég a hajlítható kijelzős mezőnyben is igyekszik megtelepedni.) Azt persze nem tudhatjuk, hogy az európai közönség ugyanazt kapja-e meg, mint a kínai vásárlók, viszont az Origo a helyszínről tudósít majd, így minden fontos részleteket el fogunk árulni, ahogy csak lehet. (Ott voltunk akkor is, amikor a "Magic" fantázianevet először kapta meg Honor telefon, és egyetlen magyar sajtóorgánumként helyszíni beszámolóban mondtuk el minden fontosat róla.) A szériának azonban van egy olcsóbb kiadása, amelyet nemrég már piacra is dobtak. A Honor Magic6 Lite ironikus módon bizonyos értelembenkomoly riválisa lehet még a nagyobb testvéreknek is, és komoly összegben mernék fogadni, hogy sok, a közeljövőben mobilelőfizetést kötő vagy hosszabbító érdeklődőnek ez lesz a következő okostelefonja.

Gyönyörű készülékház, elragadó kijelző

Amikor az ember először használja, elsőre valamilyen több száz ezres prémium készüléknek is hihetné. Nálunk a legelegánsabb fekete (gyártói elnevezéssel Éjfekete) típus járt, emellett még "Smaragdzöld" és "Napfelkelte narancs (vegán bőr)" verzió került a magyarországi polcokra, utóbbi műbőr jellegű hátlapot kapott. A huncut, csúcsgépre hasonlítani akaró íves, lekerekített formatervezést a műanyag keret buktatja le. Bár minőségi, de mégis nélkülözi a fém hűvösségét. A telefon karcsú, még a Honorra jellemző kör alapú kameraelrendezés sem áll ki nagyon a hátlapból, amely kellemes meglepetésként nem gyűjti az ujjlenyomatot.

A telefon IP53-as por- és vízállósági besorolást kapott. Vagyis úszni ne menjünk vele, de az esővel vagy a homokos tengerparttal megbirkózik. Emellett ötcsillagos összesített ütésállósági tanúsítványt kapott a svájci SGS-től, a Honor szerint kibírja a másfél méteres magasságból való leesést is. Ezeket hasznos tudni, főleg, hogy tok nincs a dobozban (ahogy töltőfej sem, csupán rossz szokás szerint egy USB-C kábel, de legalább gyárilag van a telefonom egy kijelzővédő fólia), de azért nem teszteltem le, hogyan puffan a betonra a kezeim közül. Főleg, hogy a kecses váz és a hatalmas kijelző miatt a felhasználók 90 százaléka úgyis venni fog hozzá tokot.

Ha már megjelenítés: Az ívelt kijelző a készülék egyik csúcspontja, 6,78 hüvelykes 1,5K retinafelbontású AMOLED panel, 120 Hz-es frissítési frekvenciával csúcsfényerőn akár 1200 nites teljesítménnyel. A képernyő-test arány kiemelkedő, 92,8%. Ami a testreszabhatóságot illeti, két fő profil közül választhatunk, Normál és az Élénk, és mindegyiknél beállíthatjuk a színhőmérsékletet, amit akár manuálisan is finomhangolhatunk. Egyszerűen annyira jó használni a kijelzőt, hogy valószínűleg sokakat ez fog meggyőzni a vásárlásról. Egy ujjlenyomat-leolvasó is helyet kapott rajta, ami tűpontos, viszont kényelmetlenül, túlzottan lent helyezték el. Mivel azonban az arcfelismerő az esetek 99-ben már rég feloldotta a képernyőzárat, mire elkezdenénk tornáztatni az ujjunkat, ez kevésbé zavaró.

Erős középkategória, kisebb hiányosságokkal

A készülék alján egy darab hangszóró van az USB-C mellett, ez az egy viszont tisztességesen teszi a dolgát. MicroSD-kártyát nem kezel, ahogy már hagyomásosan sajnos a 3,5mm jack is hiányzik, viszont egyszerre két Nano SIM kártyát is tehetünk bele. A telefonálás minősége kiemelkedő, még ott is remekül hallottak a beszélgetőpartnereim, ahol már csúcskészülékeknek is meggyűlt a bajuk a hálózattal. A telefont, amely 5G-hálózatra is képes csatlakozni, egy középkategóriásnak számító Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 processzor hajtja, amelyet 8 GB-os RAM egészít ki. Ez a felszereltség nem csak gyors többfeladatos munkavégzést (divatos angol kifejezéssel multitaskingot) biztosít, hanem hozzájárul a zökkenőmentes felhasználói élményhez is. Nehéz lenne különbséget tenni egy sokszoros áron kínált csúcskészülékhez képest. A Magic6 Lite az Android 13 operációs rendszert használja, a Honor saját, MagicOS nevű testreszabott verziója segítségével. Itt azért érződik a középkategória jellege, hiszen már az Android 14-es verziószáma is elérhető. Az 5300mAh akkumulátor normál használat mellett akár két napig is elketyeg, támogatja a 35 W-os gyorstöltést (ami furcsa, mert az előd, a Honor Magic5 Lite a 40 W-os gyorstöltésre is képes volt, ez tehát visszalépés), a vezeték nélküli töltést viszont nem. Másik készüléket viszont tölthetünk vele kábelen keresztül, tehát SOS helyzetben akár áramforrásként is használható.

A hátlapon a korábban már említett 108 megapixeles elsődleges kamerát két másodlagos szenzor egészíti ki: egy 5 megapixeles ultraszéles látószögű objektív és egy 2 megapixeles makroobjektív, amely akár 4 centiméteres felvételek rögzítésére is képes. Figyelembe véve a telefon árazását, a képminőség alapvetően kifogástalan, persze ahogy romlanak a fényviszonyok, a csúcsgépekhez képest érezhetően kevésbé boldogul a körülményekkel, és zajosabbak, homályosabbak lehetnek a képek, de ezt igazából felhasználói ügyességgel ki tudjuk küszöbölni. A csúcskamerájukról ismert zászlóshajó készülékek minőségét ne várjuk, de szépen dokumentált emlékekben bízhatunk. A telefon videófelvételi képességei a 4K maximális felbontásig terjednek 30fps sebességgel. Az autofókusz jól teljesít a különböző fényviszonyok között. Az optikai képstabilizátor hiánya azonban bizonyos helyzetekben kissé remegő videókat eredményezhet, főleg mozgalmas helyzetekben. Az előlapi kamera 16 megapixeles, és Full HD videókészítést is támogat, szóval például TikTok-videók készítése is napirenden lehet, ha erre vágynánk.

Az a bizonyos ár-érték arány

A Honor Magic6 Lite 159 990 forintos áron vásárolható meg kártyafüggetlenül, ami így leírva azért nem kevés pénz, még ha nem is egy prémium telefonnál megszokott brutális árazás. Fontos információ viszont, hogy mindhárom szolgáltató kínálatában megjelent, így pedig sokkal nyomottabb áron is hozzájuthatunk, előfizetéstől függően persze. A cikk címére reagálva, természetesen azért nem ugyanazt a képességet ajánlja, mint egy mindenkori zászlóshajó, de nagyon sokaknak éppen elég lehet a tudása. A szoftver ugyan némileg elavult, a videózási képességek közepesek, és a nagy energiaigényű játékokkal órákat eltöltő profiknak a teljesítmény hosszú távon kevés lesz, de a csinos külső, az összeszerelési minőség, a hatalmas, gyönyörű kijelző és a remek felhasználói élmény, valamint a kiváló üzemidő egyértelműen jó ajánlattá teszi azoknak, akik egyszerűen csak szeretnének egy modern, 5G-okostelefont, amely bosszantás helyett egyszerűen csak csöndben kiszolgálja a mindennapos igényeiket.