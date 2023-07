Egyre súlyosabb problémákat okoz a testképzavar, mellyel nemcsak ismert emberek, hanem civilek is küzdenek nap mint nap. Sokan próbálják elérni az álomalakot, ezért nem riadnak vissza semmitől, még életveszélyes szerek használatától sem. Legutóbb az egyik ismert, magyar modell botránya döbbentette le sokakat, akiről kiderült, hogy szexet ajánlott fel egy nyíregyházi orvosnak, ha az vényköteles, cukorbetegeknek szánt injekciót ír fel neki. A 43 éves nő vesztegetés miatt akár öt év börtönbüntetést is kaphat.

Mint arról korábban mi is írtunk, népszerű lett az ismert emberek körében a vényköteles, cukorbetegeknek szánt injekciók használata, mellyel könnyű szerrel szabadulhatnak meg súlyfeleslegüktől. Az év elején láttak napvilágot olyan hírek, hogy több hazai sztár is hazudik a nyilvánosságnak és hiába reklámozzák a diétás étrendjüket, vagy mutogatják magukat az edőzeteremben, ezek mind hazugságok. Ezek az ismert celebek egymás között nyíltan vállalják, hogy cukorbetegeknek és túlsúlyosaknak szánt injekciók segítségével fogynak le, ami nemcsak nagyon veszélyes, hanem illegális is.

A legnagyobb felháborodást az okozta, hogy készlethiány alakult ki a cukorbetegeknek szánt készítményekből, melyeket illegálisan írattak fel olyanok, akiknek nem is volt rá szükségük az egészségügyi állapotukat tekintve.Az eddigi információk szerint két injekció népszerű a sztárok körében annak ellenére, hogy szinte egy vagyonba kerül a használatuk. A Saxenda nevű szert nagyjából hatvanezer forintért, az Ozempicet pedig majdnem negyvenezer forintért lehet beszerezni.Mindkét gyógyszer a kifejezetten túlsúlyos, cukorbetegséggel küzdő emberek részére írhatja fel belgyógyász vagy az endokrinológus, ha valóban indokolt a beteg állapota miatt.

Most az egyik ismert, magyar aktmodell csúfos bukásával újra nagy figyelmet kapott az illegális injekciókkal való fogyás témája, ugyanis a rendőrség nyomoz a hasonló visszaélésekkel kapcsolatos ügyekben. A 43 éves nő fél év alatt tíz kilót fogyott a szerrel, melyhez úgy jutott hozzá, hogy szexuális szolgáltatást nyújtott egy 48 éves nyíregyházi orvosnak, aki felírta neki a vényköteles injekciót.

A történtek úgy került nyilvánosságra, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozott egy felvételt, melyen házkutatást tartottak az egykori playmate lakásán, ahol végül előkerültek a tiltott szerek is. Őt prostitúcióval és vesztegetéssel vádolják, az orvost pedig a vesztegetés elfogadásával, akinek súlyosbító körülményt jelent, hogy önálló intézkedésre jogosult személyként visszaélt a jogkörével. Az eddigi információk szerint mindkét érintettet kihallgatták a nyomozók, viszont vallomást egyikük sem tett.A modell akár öt év börtönt is kaphat, ha bűnösnek találják és a bíróság is úgy ítéli, az orvos azonban 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel is számolhat.

A jövőben több hazai sztár is lebukhat hasonló gyógyszer illegális birtoklásáért, de vannak olyanok is, akik már bevallották korábban, hogy éltek veszélyes fogyasztószerekkel, vagy saját magukat hozták életveszélyes állapotba.

