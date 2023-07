A Sztárban Sztár leszek! 2019-es döntőse és férje házassági évfordulójukat ünnepelték a minap. Sebestyén Katja most a távolabbi terveikről is mesélt.

Az énekesnő egy szívhez szóló üzenettel kedveskedett szerelmének közösségi oldalán.

Én tiszai, alföldi, kékszemű hercegem, aki a fehér ló helyett zöld traktorral érkeztél az életembe és örökre elraboltad a szívemet, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretlek téged – írta esküvői fotóik mellé Katja.

A pár rendhagyó módon ünnepelte a jeles alkalmat. "Étterembe majd holnap megyünk, ma festünk, fúrunk, mázolunk, de még ez is romantikus. Nincs mit tenni, igazi, vidéki szerelem a miénk. Egyébként az anyukám hamarosan leköltözik hozzánk Tiszacsegére, neki újítjuk most fel a konyhát" – mondta a Borsnak a művésznő. Péternek azt mondta korábban Katja, ha decemberig eléri a célját és lead pár kilót, ő készen áll a babavállalásra. Ennek már jó pár hónapja, de a kérdést továbbra sem engedték el.