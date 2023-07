Idén is kihirdette egy gazdasági lap a legértékesebb hazai celebek listáját: a magazin szerint jelenleg a TV2-n futó Sztárban sztár leszek! zsűritagjának, a több műsort is vezető Majka termeli a legtöbb pénzt, nézettséget, olvasottságot.

Az új listára felkerült a ValMar is, amely igen népszerű zenekar a fiatalok körében, Marics Peti és Valkusz Milán koncertnaptára is tele van erre a nyárra. Utóbbi üzent is Majkának: "Kapaszkodj meg, papa, mert jövőre a ValMar megrengeti a dobogót!" - írta az énekes.