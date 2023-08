Májusban született meg G.w.M és Kulcsár Edina első közös kislánya, Amara. A házaspár ritkán beszél a magánéletükről, főleg, ha a gyerekeikről van szó. A rapper most kivételt tett és a TV2-nek elárulta, hogyan élnek, amióta kislányuk megérkezett az életükbe, valamint a nagyobb gyerekeik hogyan fogadták az új kis testvérüket.

Kulcsár Edina és G.w.M között nagyon gyorsan történtek a dolgok, nemcsak a kapcsolatuk felvállalása, hanem a folytatás is elég hirtelen hozott komoly fordulatokat. Az egykori szépségkirálynő és a rapper nem tudtak lassítani a tempón, ugyanis Kulcsár váratlanul teherbe esett, pedig állítása szerint megtette a szükséges óvintézkedéseket, hogy még ne jöjjön a baba. De nagyon boldogok, hogy így alakultak a dolgok, május 11-én életet is adott egészséges kislányuknak, Amarának.

A házaspár még a kislány érkezése előtt tartott egy szűk körű polgári esküvőt is, akkor úgy gondolták, hogy később ezt bepótolják, hogy méltó módon tudjanak együtt ünnepelni szeretteikkel. Egyelőre azonban a gyerekek a prioritás számukra, most G.w.M azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogyan alakul az életük a három hónapos csecsemővel és a gyerekeik hogyan fogadták a kislányt, valamint arról, hogy hogyan oldják meg a kis Amara körülötti teendőket.

Kiveszem a részem, szerintem, amennyire lehetséges, de Edina egy igazi, csodálatos anyuka, szinte le sem teszi a babát. Annyira multifunkcionális, hogy igazából ő ellát akármit - kezdte G.w.M a Mokkában Pachmann Péternek, majd hozzátette, hogy bár nem egyszerű öt gyerekkel, de minden jól alakul eddig.