Egy zárt bulvárcsoportban terjed a közösségi médiában a pletyka, miszerint a Love Island nyertese, a Survivorben is látott Zsófi az RTL-es képernyős munkák után másfajta kamera elé állt: webkamerás erotikus oldalon vetkőzik, egy felvétel is kiszivárgott róla – írja a Ripost.

Sőt a lap által megmutatott képernyőkép szerint Zsófi nemcsak vetkőzik, de más szexuális szolgáltatást is nyújt pénzért. "Egy volt, Love Islandben szerepelt társa is felkeresett minket ebben az ügyben, aki azt nyilatkozta, hogy Zsófi jelenleg Dániában és Dubajban is örömlányként dolgozik" – olvasható a bulvárcsoport posztjában.