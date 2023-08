Matt Smith és Gattyán Lili

Együtt látták vacsorázni Londonban Matt Smitht és a saját fürdőruhamárkájáról ismert Gattyán Lilit néhány nappal ezelőtt.

A fiatal nő egyébként az Egyesült Államokban él, pár produkcióban színésznőként is feltűnt már, nem mellesleg Gattyán György milliárdos lánya. Egy, a The Sunnak nyilatkozó szemtanú szerint egyértelműen randevún voltak, a vacsora után sétálgattak, viccelődtek és nevetgéltek, "biztos, hogy nem most találkoztak először."

Dylan Sprouse és Palvin Barbara

Az amerikai színész a vörösszőnyegen pillantotta meg először a magyar modellt, aki maga is világszinten ismert.

A szerelmesek hat év után döntöttek úgy, hogy összekötik az életüket. Nemrég, Barbara szüleinek birtokán mondták ki a boldogító igent.

Dylan és én körülbelül hat évvel ezelőtt találkoztunk először egy eseményen, ahol bevágtam elé a sorban a vörös szőnyegen. Ez nem tetszett neki, azt mondta, nem érdekli, milyen szép vagyok. A többi pedig már történelem"

– mondta nevetve a modell nemrég egy interjúban.

Roberto Carlos és Horváth Alexandra

A világbajnok brazil focista 2005-ben ismerte meg a magyar nőt egy rendezvényen Budapesten. Szerelmük véget ért, született viszont egy közös gyerekük: Cristofer Roberto da Silva Horváth.

A ma már tinédzser fiú édesapja nyomdokaiba szeretne lépni, válogatott focistának készül. Édesanyjával él Madridban, összesen nyolc féltestvére van.

A cikk folytatásáért lapozzon!