A TV2 mostani hétvégéjét a Szerencsekerék VIP adásainak első epizódja nyitja. A hétközben nagy sikerrel visszatérő műsor szeptember 2-től szombatonként látható különleges részeiben 3-3 sztárversenyző pörgeti majd a kereket, teszi próbára tudását és szerencséjét, és száll harcba a mesés nyereményekért.

Az első különkiadásban a „Zsűrik éjszakáján" a Sztárban sztár leszek! mesterei, Tóth Gabi, Majka és Pápai Joci szerepelnek majd.

Másnap Sztárban sztár leszek! kerül képernyőre, ahol idén is több ezer jelentkező próbált szerencsét. A győztes majd 20 millió forintos fődíjjal, illetve egy 10 millió forintos autóval távozhat. Színpadra lépnek majd ismert hazai előadók családtagjai, de egy arisztokrata család sarja is feltűnik a műsorban. Emellett természetesen Köllő Babett, Majka, Pápai Joci és Tóth Gabi elé járulnak a szórakoztató vonalat képviselő versenyzők is - írja a Metropol.

A negyedik évad vadonatúj középdöntővel érkezik, vagyis a nézőket rengeteg meglepetés várja, a mestereknek pedig minden eddiginél nehezebb választásokat kell majd hozniuk.