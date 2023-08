Korábban már megírtuk, Medveczky Ilona drasztikus lépésre szánta el magát elkeseredettségében, amit így magyarázott:

Azért téptem szét a sokadszorra írt végrendeletemet, mert akikben bíztam és akikről azt hittem, hogy barátok, azok a legválságosabb helyzetben hagytak cserben. Nagyon ritkán voltam az életben beteg, de valahogy az utóbbi időben, a pandémia óta, miután mindent egyedül csináltam, halmoztam a kéz-, láb-, nyak- és gerinctöréseken át mindent. Pechemre, mikor kapjak csőtörést? December elejétől január végéig... Hát, bizony, a házban tizenkét fok volt. A barátok megkérdezték, miben segíthetnek, de tovább nem jutottak. Az okát pontosan tudtam, hogy azért, mert, ha vízvezeték-szerelőt hoznak, nekik kellene kifizetni" – mondta a művésznő, hozzátette, ott és akkor lehúzta a rolót. Most megszólalt az érintett barát, a Metropolnak mesélte el az ő verzióját.