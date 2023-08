Az RTL Klub egykori valóságshow-szereplője, VV Virág júliusban egyszer már videóra vette egy óriási balhéját a vőlegényével: akkor szintén röpködtek a trágárságok, rendőrségi ügy is lett belőle.

VV Virág most is könnyes szemmel állt a kamerák elé, és féltékenységi rohamát kezdte el rögzíteni: Befejeztem... Az, hogy más barátnőimet akarod megb*szni, az a te szegénységi bizonyítványod" – mondta a vőlegényének, aki ezen a ponton bele is szólt, drogosnak nevezte a menyasszonyát.

"Én drogos, te hülye gyerek? Te szívogatsz b*szd meg, mint az állat. Hagyjál már engem békén! Belekeversz a hülyeségekbe... Az a lényeg, hogy te egy hülye gyerek vagy, bármit teszel ellenem, egy büdös k*csög maradsz" – válaszolta a Ripost szerint VV Virág, aki azóta viszont már el is tüntette a videót a közösségi oldaláról.