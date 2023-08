A botrányairól ismert egykori valóságshow-szereplő, Nagy Alekosz folyton hergeli a követőit valamilyen hajmeresztő történettel. Valahogy mindig eléri, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, semmitől sem riad vissza. Nagy Alekosz általában saját maga tesz olyat, amivel újra beszédtéma lehet, most azonban egy fiatal követője botránkoztatta meg a nyilvánosságot, viszont a botrányhős nagyon büszke a fiúra.

Nagy Alekosz szereplés iránti mániája úgy tűnik, hogy sosem hagy alább, mindig talál magának valamilyen indokot arra, hogy szerepelhessen. Legközelebb az Ázsia Expressz következő évadában tűnik fel a tévéképernyőn, de addig is fenn kell tartani az érdeklődést maga iránt.

Most egy elképesztő felvételt tett arról közzé a hivatalos Facebook-oldalán, hogy egy fiatal követője hatalmas gesztust tett felé, ugyanis magára tetováltatta az egykori realitysztár arcképét. A tetoválás Nagy Alekosz egy karikatúrája alapján készült, melyen koronában látható, orrkarikával az orrában. Ő ezt nem bánja, sőt büszkén mutogatja mindenkinek, hogy mennyien szeretik őt a mai napig és hálás a budapesti fiúnak, hogy ezt tette, sőt, szerinte ez a hatalmas intelligenciájáról árulkodik.