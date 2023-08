Török Ádám halála után a Mini szellemiségét és zenei örökségét az együttes legendás billentyűse, Németh Károly viszi tovább, aki nemrég életpályadíjat is kapott több évtizedes zenészi és zeneszerzői munkássága elismeréseként. Társaival több koncertre is készülnek a közeljövőben, erről mesélt az Origónak.

Németh Károly, a Mini billentyűse zenészi és zeneszerzői életpályadíjban részesült augusztus 20. alkalmából, amit elmondása szerint nagyon nagy megtiszteltetésnek vett, szóhoz sem jutott, amikor felhívták a színpadra. A zenész több évtizeden keresztül dolgozott együtt Török Ádámmal, annak halála után pedig átvette az együttes vezetését – és most több koncertre is készül a régi-új tagokkal.

„Török Ádámmal 50 éven keresztül zenéltünk együtt, nagyon szoros barátságban is voltunk. Miután sajnos elment Ádám, többek javaslatára úgy döntöttem, hogy én viszem tovább a Minit. A zenésztársak körében volt egy kis változás, nem abban a formációban fogunk játszani, mint az utolsó három évben.

Kicsit más felállás lesz, de nem szeretném, ha a Mini hagyománya kárba veszne. Adtunk annyit a magyar zenei kultúrának – legalábbis egy kis részének, amibe mi is beletartoztunk –, hogy az nem válhat semmissé" – mondta az Origónak.

Nehéz pótolni, mert Ádám egy központi ember, egy egyéniség volt, de nem is arra törekszünk, hogy utánozzuk őt, hanem a zeneiségét visszük tovább, mindazt, amit 50 év alatt felépítettünk együtt, Mini együttesként. A lényeg, hogy a zenei része, a mondanivalója, az általa írt szövegek ne vesszenek el" – tette hozzá.

Több koncertre is készülnek

Az újjáalakult együttes már júniusban bemutatkozott egy teltházas, sztárvendégekkel telezsúfolt koncerten az Erkel Színházban, illetve a Petőfi Zenei Díj gáláján is felléptek, ahol több zenész és szakmabéli gratulált nekik, örömüket fejezték ki amiatt, hogy Németh Károlyék továbbra is ápolják a Mini örökségét.

„Szeptember 3-án a Skorpió 50. évfordulójára csinál Karesz (Frenreisz Károly – a szerk.) a Városligetben egy koncertet, és volt olyan kedves, hogy meghívott minket, hogy Ádámra is emlékezzünk ilyen formában. Nagyon szívesen vettük, hogy gondolt ránk, csak megköszönni tudtuk neki. Egyelőre próbálunk, állítom össze a műsort, amelyben 60-70 százalékban régi Mini-számok, az én szerzeményeim fognak szerepelni, a maradék részben pedig új dalok is helyet kapnak. Ezeket az utolsó pár évben, főleg a Covid alatt írtam" – mesélte a billentyűs.

A Mininek ezután jövő januárban is biztosan lesz egy nagyobb koncertje a Magyar Zene Házában. „Az teljesen saját lesz, Miniként lépünk fel Kell a barátság címszó alatt. Ott szintén felhangzanak a régi Mini-dalok mellett újabbak is, és pár szám erejéig lesz egy vendégünk is Kézdy Luca személyében" – mondta Németh Károly.