Mint írtuk, augusztus közepén került életveszélyes állapotban kórházba Tekknő Miki, aki váratlanul kétoldali szívinfarktust kapott. A mentők rögtön intenzív osztályra szállították, ahol sürgős, életmentő műtéten esett át. Túl az életveszélyen maga is bejelentkezett a követőihez, hogy megnyugtassa azokat, most zenésztársa, MC Hawer újabb információkat közölt az énekesről.

A műtétje után is sokáig kritikus állapotban lévő Tekknő Miki hosszas gyógyulásnak néz elébe, addig zenésztársa, MC Hawer egyedül áll helyt a színpadon azért, hogy beteg zenésztársát is támogatni tudja. Bár a szívinfarktus miatt műtött énekes azóta sem jelentkezett, mivel gyógyulására koncentrál, most barátja elmondta, hogy mit lehet tudni az állapotáról.

Miki egyre jobban van, hétvégékre haza is engedik őt. Már kutyát is sétáltatott, de még hamar kimerül. Ha minden jól megy, szeptember végén már együtt mehetünk a fellépésekre" - mondta MC Hawer, aki elárulta, hogy barátja jelenleg Balatonfüreden van rehabilitáción. Amíg Tekknő Miki felépülésén dolgozik, addig zenésztársa nem áll meg, fellépésekre jár és bízik abban, hogy minél hamarabb együtt állhatnak újra a színpadra.