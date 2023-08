Nem sikerült megmenteni Király Viktor és Virág Anita házasságát, hamarosan a válóper is elindulhat. A gyermekelhelyezés mellett a szadai otthonukról és a közös cégükről is meg kell állapodniuk.

Már a válás körüli ügyeket készítik elő az ügyvédeikkel.

A kisfiuk felügyeletéről biztos könnyen megállapodnak majd, hiszen továbbra is közösen, egymást támogatva, szeretetben akarják őt nevelni.

Ami azonban a válás során gondot okozhat, az Viktor és Anita közös, 2020 nyarán alapított, kozmetikumokat forgalmazó cége. A legutóbbi évben 7 millió forintos nyereséget termelő vállalkozást jelenleg is közösen viszi a pár: ügyvezetőként az énekes van megemlítve, ám kérdéses, hogy ez a válás után hogyan változik majd. Elvileg megtarthatják a válás után is a tulajdonrészüket és vihetik tovább közösen a céget. De az is lehet, hogy az egyikük kivásárolja a másikat.

Hasonlóan kérdéses a szadai családi sorsa, amiben jelenleg Viktor él, de lehet, hogy pénzzé teszik és elosztják az árát - írja a Blikk.