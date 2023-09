Vasárnap este már a negyedik évadát kezdi a TV2 zenés tehetségkutatója, a Sztárban sztár leszek!, újabb énekeseket ismerhet meg az ország.

"Van új szabályrendszer, nagyon sok új izgalmas dolog lesz, de arról még nem beszélhetünk. Ez egy fordulatokban gazdag évad lesz, az utolsó pillanatig minden változhat, és ettől még van benne egy extra csavar" – mondta a mesterek egyike, Köllő Babett a Mokkában.

"Van olyan változás is, hogy most már nemcsak Tóth Gabi tud sírásig összeveszni Majkával, hanem Babett is. Most már ketten esnek neki Majkinak, aki állja a sarat" – tette hozzá a műsorvezető, Till Attila. További részletek a videóban: