Mint írtuk, erősen megromlott Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata, válnak. Bár ugyannál a csatornánál dolgoznak, a TV2-nél kerülik egymást: Krausz ma este kezd a Séfek séfe című gasztroműsorban, Tóth Gabi pedig tegnap tért vissza a képernyőre a szintén korábban felvett Sztárban sztár leszek!-kel - utóbbiból ősszel jönnek élő adások is.

A páros a szakítás bejelentése után kikövette egymást a közösségi mdiában, de újabb fejlemény is történt: az énekesnő oldaláról eltűnt jóformán az összes olyan kép, ahol férje is látható volt. Korábban sok olyan fotót mutatott, ahol nagy volt a harmónia, de most 39 hetet kell visszamenni az Instagram-oldalán egy közös képért - de ez valószínűleg azért maradhatott, mert közös lányuk születésnapját ünneplik épp. A következő kép is régi, tavaly november elején készült, ezen is látható a kislányuk.

Tóth Gabi augusztus 9-én jelentette be, hogy hat év után véget ért a kapcsolata a férjével.