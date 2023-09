Többen vasárnapra virradóra kezdtek aggódni, mert az énekesnő egy néhány másodperces, sírós videót osztott meg a közösségi oldalán. A felvételt hamar törölte, de utólag próbálja megmagyarázni, miért félt és sírt annyira.

Az a videó pont akkor készült, amikor magam alatt voltam. Mindenki olvashatja a cikkekben, hogy egyszer szakítunk, majd kibékülünk a párommal. Most is volt egy veszekedésünk, de nem komoly a baj. Együtt vagyunk – mondta el a Blikknek Opitz Barbi, aki leszögezte, hogy nem szenzációhajhászás miatt vitatkoznak sokat.

Bár tudom, sokak számára már szappanopera-szerűnek tűnik a kapcsolatunk, de mi egy érdekes páros vagyunk. Nem megjátszásból szoktunk szakítani, olyankor az indulatok hevében döntünk így. Eddig egy nap volt a leghosszabb idő, amíg nem beszéltünk, mindig hamar kibékülünk" - részletezte.

A fiatal lány körül egyre több a botrány, az édesapjával többször összeveszett a nyilvánosság előtt, nemrégiben pedig kiderült, hogy az édesanyja ellen zaklatás és súlyos testi sértés miatt indult eljárás, mert a napokban tettlegességig fajult egy vita közte és Albert között, ő pedig bántalmazta a férfit.

"A problémáim összetettek, nem csak a párkapcsolatomról van szó, hanem arról is, hogy a magánéletemben történtek olyan dolgok, amik miatt sokszor magam alatt vagyok, és nehezebben tudok dolgozni, képtelen vagyok alkotni" - mondta, majd hozzátette: