Kedd este a TV2 leleplezte a Dancing with the Stars legújabb évadának versenyzőit, akik között ott van Krausz Gábor is. "Most máshogy alakultak a dolgok, és úgy voltam vele, ha most nem, akkor soha. Egyébként egy picit mindig érdekelt, kíváncsi voltam, úgyhogy belecsaptunk" - indokolta döntését a séf, aki az Instagram-oldalán meg is mutatta profi táncpartnerét.

Sokan drukkolnak neki, rengeteg bátorító kommentet kap, a képet pedig - nagy meglepetésre - Tóth Vera is kedvelte.