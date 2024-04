Fürdőruhában mutatta meg magát Iszak Eszter - kép

Iszak Eszter és férje, Gyurta Dániel még februárban jelentették be, hogy gyereket várnak. Azóta eltelt két hónap, a Mokka műsorvezetője pedig eyre többször mutogatja terhes hasát a közösségi oldalain.

Legutóbb olyan fotót osztott meg az Instagram-történetében, ahol Spanyolország homokos tengerpartján fürdőruhában pihen, és egyre növekvő terhespocakjára helyezi a kezét.

Terhessége alatt elhízott

A TV2 sztárjának mindig vékony, izmos teste volt, azonban terhessége alatt folyamatosan rakódnak rá a pluszkilók, emiatt pedig a ruhatára nagy részét le kellett cserélni.

"Pár hónapja már nehézséget okoz, hogy mit vegyek fel, főleg hogy a nadrágjaim egy részétől el kell búcsúznom. Vettem pár ‘L’-es darabot, azokat rotálom de mivel szeretek változatosan öltözködni, (és a munkám igényli is) mást is ki kellett találnom.

Úgy döntöttem, hogy a következő időszakban megosztok pár outfit inspirációt veletek, hátha köztetek is van pár kismama, akinek nehézséget okoz mihez nyúljon a hétköznapokban!

Fotó: Iszak Eszter / Instagram

Tehát:

Szerencsére virágkorukat élik a maxi/midi bodycon ruhák, ez pedig majd’ minden pocakmérethez jól áll! Én most mivel újra beköszöntött az ősz, egy oversize (mű)bőrdzsekivel és bakanccsal vettem fel, amit még megdobtam egy baseball sapkával de természetesen ha csinosabb eseményre lennél hivatalos, magassarkúval+zakóval is felhúzhatod!" - osztotta meg korábban a követőivel.

Így jelentette be a terhességét

Iszak Eszter és Gyurta Dániel hónapokkal ezelőtt az Instagramon jelentették be, hogy szülők lesznek. "1 + 1 = 3" – írták közös fotójuk mellé, amelyen egy ultrahangkép is látható. A TV2-s műsorvezetője a terhessége felénél jár, a hasát pedig fedetlenül is megmutatta már a követőinek.

"A 16. hetet már elhagytam, a 16. és a 17. között vagyok, valahol félúton. Azt, hogy kislány vagy kisfiú, még nem tudjuk, és nem is szeretnénk még tudni egy darabig. Majd lesz egy genderpartink, ahol kiderül. Nagyon jól vagyok, nagyon jól vagyunk! Ezeket tudom dióhéjban elmondani. Szerencsére nagyon jól viseltem az első négy hónapot" - mondta kollégájának, Istenes Lászlónak.

Iszak Eszter a közösségi oldalán elárulta, hogy eddig nem igazán változtatott pörgős életmódján, rengeteg feladatot látott el, de szervezete jelezte, hogy több pihenésre van szüksége. Sokan óva is intették a túl sok munkától, többek szerint jobban kellene most magára vigyáznia.