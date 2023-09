Mint írtuk, másodfokon is elutasították Lagzi Lajcsi arra vonatkozó kérelmét, hogy romló egészségi állapota miatt otthon ápolhassák, így továbbra is börtönben kell maradnia.

A zenész jogi képviselőjén, dr. Csontos Zsolton keresztül üzent a döntés után: "Feljogosított arra, hogy elmondjam, hogy a mindennapi tisztálkodását sem tudja egyedül elvégezni, ehhez orvosi utasítás és engedély alapján segítséget kell igénybe vennie. Tehát azt állítani, hogy nincs olyan betegsége, ami miatt segítségre szorul, több kérdést vet fel, mint amennyi megnyugtató választ adna" – mondta az ügyvéd a Tények Pluszban:

Ehhez képest dr. Csontos Zsolt arról is beszámolt, hogy Lagzi Lajcsi a napi sétákat nem hagyja ki: "Én azt látom, hogy a döntés kezdetben nagyon megviselte, de ez érthető. Most már sokkal jobban van pszichésen. Éppen arról számolt be, hogy a séta alkalmával Kosztolányi- és Örkény-novellákat olvasott fel a fogva tartott társainak, tehát próbálja erősnek tartani magát."