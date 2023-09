Krausz Gábor különös megjegyzéssel üzent egykori szerelmének, Tóth Gabinak. A séf a Dancing with the Starsban táncol majd, úgy tűnik, minden lehetőséget kihasznál, hogy odaszúrjon az énekesnőnek.

Krausz Gábor a Tóth Gabival való szakítása óta rendre sejtelmes mondatokkal, árulkodó jelekkel üzen korábbi párjának.Most a Blikk Dancing with the Stars-videójában ejtett el egy olyan megjegyzést, amelyet hónapokkal ezelőtt Gabi is kimondott a fricskás táncosokkal kapcsolatban.

„Ha itt maradsz még egy kicsit, látni fogod, mit szoktam csinálni egy szórakozóhelyen... nem táncolni. De ezért van Anna, úgyhogy nagyon remélem, kihajtja majd belőlem a szuflát! – hangzott el a szájából ugyanaz a mondat, amit az énekesnő is mondott korábban a lapnak.

Tóth Gabi még a Sztárban Sztár előző évadában lépett fel sztárvendégként a Fricska Táncegyüttessel, amikor ezt mondta.