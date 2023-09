Andrei Mangra külföldre utazik, így nem szerepel a Dancing with the Stars idei évadában. Évekig ő volt az egyik meghatározó szereplője a TV2 nagyszabású produkciójának, Tóth Andival meg is nyerték a műsort. Nem véletlen talán, hogy követői nem fogadják el a táncos döntését olyan könnyen.