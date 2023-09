Kembe Sorel egy TikTok videóban reagált arra, hogy mostanában rengetegen elválnak.

"A celebek élete mindig szolgáltat valami jó sztorit. Most például az tűnt fel, hogy folyamatosan válik mindegyik. Hogyha lehet hinni a híradásoknak, azt is sza*ul csinálják! És erre csak most jöttem rá, mivel én is sza*ul csináltam. Ahelyett, hogy a gyerekelhelyezést és a vagyoni kérdéseket már akkor megbeszélnék, mielőtt bejelentenék a szakítást" – kezdte a színész.

Kivétel nélkül mindegyik megvárja a kapcsolat megromlását, majd frusztráltan, tele sérelmekkel, egymástól elhidegülve bíróságon próbálják menteni a menthetőt, elsősorban anyai érdekekre fókuszálva. Eközben a gyerek rommá sérül. Higgyetek nekem, tapasztalatból beszélek" – mondta a Jóban Rosszban sztárja, aki a sorozat forgatásán szeretett kislánya anyjába.

"Ha újrakezdhetném, teljesen biztos vagyok benne, hogy sokkal higgadtabban, érzelmileg nem túlfűtött állapotban, és nem a nyilvánosság előtt csinálnám! Van tapasztalatom abban, hogy mi mindent vitt rossz irányba az, hogy hallgattam az igazságérzetemre. Kiálltam az igazamért" – nyilatkozta Kembe Sorel a Ripostnak.