Két nappal a 44. születésnapja előtt halt meg Billy Miller: stroke-ot kapott, amihez ritka idegrendszeri betegségének is lehetett köze.

A színész főleg szappanoperákban játszott, a Nyughatatlan fiatalokban több mint 700 epizódban megjelent, a szerepéért három Daytime Emmy-díjat is kapott. Az All My Childrenben több mint 120, a General Hospitalben közel 600 részben tűnt fel, utóbbiért szintén jelölték a Daytime Emmyre.

Az Amerikai mesterlövész című film mellett olyan sorozatokból is emlékezhetünk rá, mint a New York-i helyszínelők, a CSI: A helyszínelők, A törvény embere, a Ringer – A vér kötelez, a Castle, a Ray Donovan vagy az NCIS. Összes munkáját itt találja összegyűjtve.