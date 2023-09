Varga Viktor barátnője, a már több tévéműsorban látott Zsembera Liliána vasárnap este a Sztárban sztár leszek! színpadán is feltűnik.

Zsembera Liliánát nemcsak Varga Viktor barátnőjeként, de a Madách Színház táncművészeként is ismerhetik a nézők, most pedig a Sztárban sztár leszek!-ben azt is megmutatja, hogyan tud énekelni.