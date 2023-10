Tóth Vera és a férje, Pauli Zoltán őszintén beszéltek a saját, valamint Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolatáról is az Ilyen az élet műsorban. A nyár kifejezetten sűrűre sikerült a Tóth családban, hiszen Veráék összeházasodtak, míg Gabiék bejelentették, különválnak útjaik. A válás érinti az énekesnőt és séf párját is, hiszen egykor négyesben csináltak vacsoraesteket. Pauli Zoltánnak ugyanis Palkonyán van egy étterme, ahol egy-egy rendezvény keretein belül Krausz Gáborral főzött együtt, az est hangulatáról pedig Vera és Gabi gondoskodtak.

Alapvetően mindkettejükkel nagyon jó a kapcsolat, mi kicsit hátra is léptünk. A Gáborral is kapcsolatban vagyunk, szeretünk is együtt lenni. Meg hát ott a közös gyerek, sokat van nálunk - nyilatkozta a műsorban Pauli Zoltán.

A sógorok arra vannak, hogy a villámot elhárítsák, a rossz felhőket elfújják. Mi nem szítani akarjuk köztük a tüzet, hanem békíteni akarjuk őket. Nem úgy, hogy most jöjjenek újra össze, hanem a lehető legjobb barátságban teljen el az az idő, ahogy a gyerekük felnő - tette hozzá Vera, aki szerint egy váláshoz két ember kell. Vera szerint az emberek úgy csinálnak a testvére esetében, mintha ez lenne az első válás a földön, nem érti, ez miért annyira különleges.